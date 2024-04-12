Глава крымского парламента Константинов назвал колоссальным ущерб, причиненный полуострову Украиной
Фото: [crimea.gov.ru]
За те годы, что Крым входил в состав Украины, ему был нанесен огромный ущерб. Его рассчитают по специальной методике. Такое заявление сделал Владимир Константинов, председатель Верховного Совета Республики Крым. Его слова привели РИА Новости.
Он заявил, что точную цифру ущерба, который был нанесен полуострову по итогам вхождения в состав Украины, еще только предстоит подсчитать. Пока понятно только то, что он огромен.
«Мы движемся в этом направлении, проводим последовательную, скрупулезную работу. Ущерб Крыму был нанесен колоссальный», - указал он.
По слова Константинова, для расчета убытков создается специальная методика. В данный момент уже ведет свою работу группа, которая обсчитывает потери Крыма от энергетической блокады.
Ранее Владимир Константинов напомнил президенту Макрону о судьбе французских солдат, которые когда-то уже приходили в Крым с оружием в руках. Сразу после этого в Севастополе появилось Французское кладбище, где похоронено около 28 тысяч французских солдат и офицеров.