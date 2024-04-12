Глава крымского парламента Константинов назвал колоссальным ущерб, причиненный полуострову Украиной

За те годы, что Крым входил в состав Украины, ему был нанесен огромный ущерб. Его рассчитают по специальной методике. Такое заявление сделал Владимир Константинов, председатель Верховного Совета Республики Крым. Его слова привели РИА Новости .

Он заявил, что точную цифру ущерба, который был нанесен полуострову по итогам вхождения в состав Украины, еще только предстоит подсчитать. Пока понятно только то, что он огромен.

«Мы движемся в этом направлении, проводим последовательную, скрупулезную работу. Ущерб Крыму был нанесен колоссальный», - указал он.

По слова Константинова, для расчета убытков создается специальная методика. В данный момент уже ведет свою работу группа, которая обсчитывает потери Крыма от энергетической блокады.

Ранее Владимир Константинов напомнил президенту Макрону о судьбе французских солдат, которые когда-то уже приходили в Крым с оружием в руках. Сразу после этого в Севастополе появилось Французское кладбище, где похоронено около 28 тысяч французских солдат и офицеров.