Украинская армия не сможет заметно повлиять на ситуацию своими дистанционными атаками, которые, по сути, являются терактами. Так считает глава Севастополя Михаил Развожаев. Его слова привели РИА Новости .

По утверждению губернатора, Киев сначала провалил широко разрекламированное контрнаступление. Затем его постигли и другие неудачи. На данном фоне украинские власти хотят показать Западу хоть какие-то значимые успехи.

«Политической верхушке украинской нужно чем-то перед спонсорами отчитываться. Способ врага влиять на ситуацию закончится фиаско», - указал он.

Развожаев добавил, что несмотря на все дистанционные атаки при помощи беспилотников, ситуация в Севастополе остается под контролем, хотя и напряженной.

Губернатор Севастополя в своем телеграм-канале регулярно рассказывает о попытках украинских дронов атаковать город. Он оперативно описывает воздушные налеты и то, как их пресекают российские средства противовоздушной обороны.