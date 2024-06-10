Губернатор Севастополя Развожаев предрек провал попыткам ВСУ запугать россиян
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Украинская армия не сможет заметно повлиять на ситуацию своими дистанционными атаками, которые, по сути, являются терактами. Так считает глава Севастополя Михаил Развожаев. Его слова привели РИА Новости.
По утверждению губернатора, Киев сначала провалил широко разрекламированное контрнаступление. Затем его постигли и другие неудачи. На данном фоне украинские власти хотят показать Западу хоть какие-то значимые успехи.
«Политической верхушке украинской нужно чем-то перед спонсорами отчитываться. Способ врага влиять на ситуацию закончится фиаско», - указал он.
Развожаев добавил, что несмотря на все дистанционные атаки при помощи беспилотников, ситуация в Севастополе остается под контролем, хотя и напряженной.
Губернатор Севастополя в своем телеграм-канале регулярно рассказывает о попытках украинских дронов атаковать город. Он оперативно описывает воздушные налеты и то, как их пресекают российские средства противовоздушной обороны.