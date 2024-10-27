Путин рассказал о возможном ответе России на дальнобойные удары
Путин: Минобороны РФ рассматривает варианты ответа на дальнобойные удары ВСУ
Фото: [rutube.ru/РИА Новости]
Президент России Владимир Путин заявил, что Министерство обороны страны рассматривает возможные варианты ответов на решение Киева использовать дальнобойное оружие по территории РФ. Об этом российский лидер заявил в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.
Видеозапись с комментарием Путина опубликована в телеграм-канале журналиста. По словам президента, военное ведомство активно обсуждает разные варианты ответных мер, подчеркивая готовность России защитить свои интересы и безопасность.
«Дело ведь не в том, что разрешат или не разрешат кому-то применять это оружие против России. Я уже говорил об этом и в своём самом первом заявлении... Украинские войска не могут применять это оружие самостоятельно», — сказал Путин.
Президент Украины Владимир Зеленский 16 октября представил в Верховной Раде свой «план победы» над Россией. В одном из пунктов была обозначена возможность Киева наносить удары вглубь территории РФ.
Ранее The Economist сообщило, что США не хотят говорить Владимиру Зеленскому о неосуществимости «плана победы».