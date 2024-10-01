Глава МАГАТЭ Гросси отправится с визитом в Белоруссию

Руководитель Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси намерен посетить с официальным визитом Белоруссию. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Отмечается, что Гросси посетит республику во вторник, 1 октября. Руководитель МАГАТЭ проведет ряд встреч в Минске, а также отправится на атомную электростанцию в Островце.

На Белорусской АЭС Гросси вместе с со специалистами МАГАТЭ оценит обстановку на объекте спустя четыре года после подключения станции к сети. Также руководитель ведомства проверит процесс вывода обзора эксплуатационной безопасности агентства от 2021 года. Специалисты МАГАТЭ в специальном документе ранее призвали Минск усилить контроль за профилактикой пожаров, а также ужесточить контроль за хранением опасных веществ.

Ранее глава МАГАТЭ Гросси назвал условие, при котором в мире будет применено ядерное оружие.