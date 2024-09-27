Гросси назвал условие, при котором будет гарантировано применено ядерное оружие

Ядерное оружие с большой долей вероятности будет применено в мире, если к нему получат доступ больше государств. Такую уверенность в интервью порталу UN News высказал гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Он подчеркнул, одна из основных целей и задач МАГАТЭ — недопущение распространения ядерного оружия на планете.

«Представьте наш мир со всей этой напряженностью, где у пятнадцати, двадцати, восемнадцати стран есть ядерное оружие. Скорее всего, ядерное оружие будет использовано», — сказал Гросси.

Напомним, в ходе обсуждения на Совбезе в среду, 25 сентября, изменений ядерной доктрины России президент Владимир Путин заявил, что Москва намерена, не раздумывая, применить ядерное оружие в случае применения агрессии извне против как России, так и соседней Белоруссии как страны-участника Союзного государства. Президент подчеркнул, что «все эти вопросы согласованы» с Минском.

На следующий день президент Польши Анджей Дуда истерично заявил, что «кто первый применит ядерное оружие, тот будет проклят».