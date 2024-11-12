Глава МАГАТЭ Гросси сообщил, что в ближайшие месяцы посетит Россию

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует визит в Россию в ближайшие месяцы. Об этом он сообщил в разговоре с ТАСС во время 29-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР-29), проходящей в Баку.

«Я надеюсь, что скоро будет встреча с российской командой. Вы знаете, у нас достаточно регулярные встречи», — сказал он.

На вопрос о том, с кем именно он намерен встретиться, Гросси уточнил, что такие встречи, как правило, проходят с представителями Министерства иностранных дел и Росатома.

Ранее, 6 сентября, в Калининграде проходили переговоры руководителей «Росатома» Алексея Лихачева и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси.