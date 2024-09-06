В Калининграде завершились переговоры глав МАГАТЭ и «Росатома»
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Днем в пятницу, 6 сентября, в Калининграде завершились переговоры руководителей «Росатома» Алексея Лихачева и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, сообщило РИА Новости.
Переговоры делегаций продолжались более двух часов, проходили они в отеле Crystal House Suite Hotel and Spa. Режим был закрытый, то есть представителей прессы на консультации не пускали. В состав делегации от РФ вошли не только представители «Росатома», но и Минобороны, Ростехнадзора и МИД.
Обсуждал Лихачев и ситуацию на Курской АЭС, а последнее встреча его с Гросси проходила лишь в конце мая. На данный момент известно, что одной из договоренностей сегодняшней встречи стала готовность и возможность специалистов «Росатома» оперативно выехать на КАЭС в случае возникновения рисков. Основной темой оставалась и безопасность Запорожской АЭС.
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