Глава МЧС Крыма уволил своего помощника за езду без прав

Министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Садаклиев сообщил, что принял решение уволить своего помощника Ингмара Левчика, которого накануне задержали за езду без прав. Об этом глава ведомства написал в своем мессенджере.

Садаклиев отметил, что история с его замом вызвала резонанс, в связи с этим издан указ о его увольнении.

18 июля стало известно, что Левчика задержали в Симферополе. Чиновник управлял своим «Рэндж Ровером» без водительских прав. СМИ писали, что замминистра возмутил факт его задержания, поэтому он грубо общался с представителями полиции и грозился уволить всех.

Левчик был назначен заместителем главы МЧС Крыма в 2022-м году. В 2021-м году его лишили прав за управление автомобилем под воздействие барбитуратов.

Ранее мы сообщали, что в Красноярске пожарные спасли двух детей, запертых в квартире. Инцидент произошел на 11-м этаже многоквартирного дома, где загорелся балкон. Причиной пожара стала непотушенная сигарета соседа, который сверху выбросил ее.