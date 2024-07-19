В Красноярске пожарные спасли двух детей, запертых в квартире

Сотрудники МЧС спасли в Красноярске двух детей, которые были заперты в квартире во время пожара, сообщили в пресс-службе ведомства.

На 11-м этаже многоквартирного дома загорелся балкон. На звонок спасателям никто не открыл, пришлось взламывать дверь. На пороге пожарные обнаружили 10-летнего мальчика, его 4-летний брат прятался за дверью. Квартира была в дыму.

Огонь на балконе потушили, дети не пострадали. Выяснилось, что причиной пожара стала непотушенная сигарета, которую сбросил сосед с верхнего этажа. С ним будут разбираться.

Ранее сообщалось, что в подмосковном городе Электроугли 20-летняя студентка подожгла полицейскую машину. Она заявила, что на преступление ее толкнули мошенники, ранее укравшие у нее деньги.