Глава МЧС Куренков рассказал о помощи России странам БРИКС во время пандемии

Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков рассказал, какую помощь Россия оказала странам БРИКС во время пандемии коронавируса.

По его словам, Москва направила государствам 65 тонн гуманитарной помощи с лекарствами и медицинским оборудованием. Об этом Куренков сообщил на встрече с главами чрезвычайных ведомств стран БРИКС в ЮАР в пятницу, 8 сентября. Министр находится в Дурбане с 7 сентября. Его слова приводят РИА Новости.

«В период пандемии РФ оказывала гуманитарную помощь странам БРИКС. Авиацией МЧС в Китай были доставлены средства индивидуальной защиты (23 тонны), в Индию - лекарственные препараты и медицинское имущество (42 тонны). В ЮАР самолетом МЧС РФ была доставлена мобильная диагностическая лаборатория, а также партия тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции», – заявил Куренков.

Глава МЧС подчеркнул, что такой опыт борьбы с COVID-19 позволит странам-участницам БРИКС избежать трудностей в будущем.

В мае Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила об отмене статуса пандемии для коронавируса. Она была объявлена в марте 2020 года. Центром пандемии стала Европа. Впервые же COVID-19 был обнаружен в китайском Ухане.

Из-за пандемии большинство стран ввели определенные ограничения для своих граждан, в том числе Россия. РФ также стала первым государством, разработавшим вакцину от заболевания. Препарат получил название «Спутник V».

Ранее британские врачи сообщили об обнаружении 34 случаем заболевания в стране новым штаммом коронавируса BA.2.86.