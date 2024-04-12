Глава МЧС России Куренков прибыл в Орск

Глава министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России (МЧС) Александр Куренков прибыл в Орск, пострадавший этой весной от паводков, сообщает ТАСС.

Отмечается, что руководитель ведомства прибыл в город для оценки работы спасателей по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. В Орске ранее также произошел прорыв дамбы. По информации МЧС, минувшей ночью уровень реки Урал в Орске упал на 30 сантиметров. Затопленными остаются более пяти тысяч городских строений, большинство из которых частные дома.

11 апреля Куренкова посетил Оренбург, чтобы проверить ход выполнение данных ранее сотрудникам МЧС поручений по ликвидации последствий паводков. Министр также был в Оренбургской области 9 апреля.

Накануне губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что минувший четверг должен был стать пиком весенних паводков. Власти региона предполагают, что обстановка может стабилизироваться не раньше 25 апреля.

Ранее мы сообщали, что мужчина устроил рыбалку на затопленном участке в Орске.