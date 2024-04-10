Мужчина устроил рыбалку на затопленном участке в Орске

Любитель рыбалки расположился с удочкой возле затопленного дома в Орске. Несмотря на буйство стихии, у мужчины остались силы шутить в это непростое для города время. Об этом сообщает издание «Vse42.ru» со ссылкой на источник в сети.

В ряде каналов появился ролик мужчины, предположительно, из Орска. На видео рыбак объясняет тонкости ловли рыбы около своего дома, который начал постепенно погружаться в воду. На территории участка нет ни единого островка суши, все заволок паводок.

«Знаете, на весенней рыбалке, как по мне, лучше рыбачить на лягушку. Ну, потому что она не тонет. В отличие от моего дома...», — иронизирует рыбак.

По данным МЧС уровень воды в Орске достигает девяти метров. Из какого района города или населенного пункта рыбак с видео сказать невозможно.

Напомним, спасатели проводят эвакуацию жителей из Орска и ближних поселений с 5 апреля после прорыва дамбы. Существует риск подтопления Оренбурга. Область находится в режиме ЧС. Аналогичный объявили в Курганском регионе.

Ранее сообщалось, что российские торговые сети нарастили поставки продуктов и питьевой воды в Орск, пострадавший от мощного паводка.