Глава МИД Армении Мирзоян пожаловался на равнодушие ОДКБ

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в интервью финскому агентству Lannen Media высказал неудовлетворение позицией ОДКБ, подчеркнув отсутствие поддержки в защите государственного суверенитета. Ранее премьер-министр Никол Пашинян отмечал, что отношения между Арменией и организацией достигли критической точки.

По словам господина Мирзояна, за последние годы Армению «атаковали», что привело к изменению ее международно признанных границ.

В таких условиях, указал министр, Ереван ожидал помощи от ОДКБ в соответствии с основными принципами военных союзов. Он добавил, что теперь Армения укрепляет экономические и политические связи с европейскими партнерами.

Ранее сообщалось, что новым главой Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности был избран Вячеслав Володин, председатель Государственной думы РФ.