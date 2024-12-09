Вячеслава Володина избрали председателем Парламентской ассамблеи ОДКБ

Решение об избрании Володина было принято во время совместного заседания Совета ОДКБ и Парламентской ассамблеи этой же организации. Решение было принято единогласно, все собравшиеся поддержали его кандидатуру. По существующим нормам, новый председатель должен находиться на данном посту на протяжении трех лет. Прошлые выборы проходили в ноябре 2021 года.

Ранее сообщалось, что Володин перенес свой визит в Индию из-за положительного теста на COVID-19. По этой же причине парламентарий не участвовал в заседании Высшего госсовета Союзного государства, которое проходило в Минске. Из-за болезни ему предстоит согласовывать весь свой график мероприятий заново уже в начале следующего года.