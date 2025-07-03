Россия первой в мире признала власть талибов в Афганистане

Россия стала первой страной в мире, официально признавшей власть движения «Талибан» в Афганистане. Министерство иностранных дел РФ подтвердило признание Исламского Эмирата Афганистан, сообщает ТАСС.

Решение Москвы касается второго прихода талибов к власти — движения, восстановившего контроль над страной в августе 2021 года после вывода американских войск. Российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов пояснил, что этот шаг отражает стремление России к конструктивному диалогу с контролирующим Афганистан режимом.

Российские власти подчеркивают необходимость выполнения талибами своих обязательств, включая формирование инклюзивного правительства и соблюдение прав человека. Особое внимание уделяется вопросам недопущения использования афганской территории для деятельности террористических группировок.

Решение России может стать мотиватором для других стран, пока воздерживающихся от официального признания талибов. Однако США и ЕС по-прежнему рассматривают «Талибан» как террористическую организацию.

Ранее сообщалось, что талибы разорвали контракт с Китаем по месторождению нефти в Афганистане.