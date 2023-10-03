Глава МИД Чехии анонсировал дату начала переговоров о вступлении Украины в ЕС

Евросоюз продолжает кормить Киев очередными заверениями о якобы скором вступлении Украины в ЕС. Надо, разумеется, только подождать и выполнить новую порцию условий.

На очереди министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. Накануне политик заявил, по его данным переговоры о вступлении Украины в Евросоюз должны начаться уже до конца осени, ну или, в крайнем случае в начале 2024 года.

«Переговоры о вступлении Украины в ЕС должны начаться уже этой осенью или в начале 2024 года», — рассказал Липавский в беседе с изданием «Чешские Новости».

Однако на этом приятная часть его измышлений закончилась. Глава МИД Чехии сразу осекся, что мол перед этим Украина должна полностью адаптировать свою законодательную систему под стандарты Евросоюза. А когда это произойдет - только одному Богу известно, учитывая чудовищную коррупцию в стране.

«Это долгий путь», — вздохнул в заключении Липавский.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев устроит только полноправное участие в ЕС.