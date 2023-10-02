Кулеба заявил, что Украину устроит только полноправное участие в ЕС

Глава МИД Украины заявил, что страна согласится только на полномасштабное участие в Евросоюзе. Подробности рассказало РИА Новости .

По данным европейских СМИ, власти Германии и Франции настаивают на альтернативном вступлении Украины в союз, подразумевая постепенное вливание в ЕС. Однако украинский МИД Дмитрий Кулеба заявил, что такой вариант для Украины не приемлем.

Во время пресс-конференции с Боррелем Кулеба заявил, что Украина является первосортной страной, поэтому ее интересует лишь полноценное участие в ЕС. Глава украинского МИД также подчеркнул, что намерен не допустить использование реформ ЕС для оттягивания украинского членства в союзе.