Глава МИД Финляндии Валтонен выступила против быстрой сделки по Украине

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен подчеркнула необходимость более вдумчивого подхода к переговорам с Россией относительно ситуации на Украине. Таким мнением она поделилась в интервью RND.

Валтонен отметила, что обсуждения касаются не только украинского конфликта, но и более широких вопросов безопасности в Европе.

«Мы должны дать понять команде Трампа: с Путиным не может быть быстрой сделки, только длительный процесс, рассчитанный на несколько лет, в конце которого будет установлен стабильный мир», — сказала Валтонен.

Министр также призвала европейские государства продемонстрировать силу и единство, чтобы успешно поддерживать мир на континенте и преодолевать нынешние вызовы.

В среду, 12 февраля, между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор. Лидеры обсудили ключевые вопросы, связанные с обменом задержанными гражданами и урегулированием конфликта на Украине.

Оба президента договорились о продолжении личных контактов, включая организацию будущей встречи.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что Запад может открыть второй фронт против РФ в Северной Европе.