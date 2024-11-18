Глава МИД Франции: Париж не менял свою позицию по ударам вглубь РФ
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Париж не пересматривает свои взгляды на возможность вооружения Украины для нанесения ударов по территории России: данный вопрос находится на стадии рассмотрения. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро по прибытии на встречу министров иностранных дел Европейского cоюза в Брюсселе, передает ТАСС.
Ранее французский ежедневник Le Figaro, который сначала сообщал, что Франция и Великобритания, следуя примеру США, позволили Украине использовать свои ракеты для атак на глубинные территории России, удалил эту информацию из своей статьи.