Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что президент России Владимир Путин не готов к переговорам по урегулированию ситуации на Украине.

Об этом глава немецкого дипломатического ведомства рассказала в интервью телеканалу ZDF в ходе своего официального визита в столицу Украины.

«Половина мира работает над тем, чтобы каждый день отстаивать мир. Но для этого также нужен российский президент, который, к сожалению, совершенно не готов к разговору», — сказала Бербок.

Кроме того, отметила Бербок, проведение РФ ядерных учений показывает нежелание государства достигать мира. Несмотря на эти слова, министр не смогла предоставить никаких доказательств.

Владимир Путин не раз подчеркивал готовность Москвы сесть за стол мирных переговоров с украинской стороной. Глава государства отмечал, что киевские власти сами отказываются от такой возможности, запрещая контакты с РФ на законодательном уровне.

Специальная военная операция России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Ее главные цели — денацификация и демилитаризация соседнего государства, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР, которые вместе с Запорожской и Херсонской областью впоследствии стали частью России.

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