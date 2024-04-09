Глава МИД Германии Бербок признала исчерпание систем ПВО Patriot в стране

Немецкое правительство не может передать Украине комплексы противовоздушной обороны Patriot, поскольку все их запасы исчерпаны. Такое признание сделала Анналена Бербок, министр иностранных дел. Ее слова привел ТАСС .

По ее утверждению, немецкие власти сейчас не в состоянии передать Киеву ни один подобный комплекс.

«К сожалению, запасы по нашим собственным системам Patriot сейчас практически исчерпаны», - указала она.

Бербок призвала проверить наличие таких комплексов во всей Европе, а также по всему миру. Она понадеялась, что европейцам и украинцам удастся быстро найти такие комплексы у третьих стран и приобрести их для ВСУ. Она даже заявила, что для этого может быть создан специальный фонд. Некоторая ясность по этому поводу может появиться уже к моменту встречи глав МИД из числа стран Большой семерки.

Ранее по поводу невежества Бербок высказалась Мария Захарова. Она предложила немецкому министру приобрести учебник по истории. Помимо этого, ей нужна жвачка, чтобы занять рот и не говорить глупости.