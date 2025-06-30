Глава МИД Германии Вадефуль совершил первый официальный визит в Киев

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль впервые после вступления в должность прибыл с официальным визитом в Киев, передает портал T-online.

В ходе визита Вадефуль подчеркнул, что ФРГ продолжит оказывать поддержку Украине и всегда стоять на ее стороне.

«Свобода и будущее Украины — важнейшая задача нашей внешней политики и политики безопасности», — сказал Вадефуль.

Глава немецкого МИД заверил, что Германия продолжит поставлять Украине современные системы противовоздушной обороны (ПВО) и другое вооружение. Помимо военной поддержки, добавил политик, Берлин намерен продолжить гуманитарную и экономическую помощь.

Ожидается, что во время визита Вадефуль проведет ряд встреч с представителями Украины.

Ранее глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Германия может угрожать ядерной безопасности Европы.