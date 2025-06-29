Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо поделился с прессой своими серьезными опасениями по поводу потенциального стремления Германии к обладанию ядерным арсеналом, заявив, что это может дестабилизировать обстановку в Европе.

Он предположил, что Германия либо стремится создать собственное ядерное оружие, либо планирует лишить Францию уже имеющегося. Филиппо выразил обеспокоенность тем, что ядерная опасность, исходящая от Германии, может превзойти угрозу, которую представляет Иран.

По мнению Филиппо, беспрецедентным является намерение Берлина переориентировать свою экономику на военные нужды. Он подчеркнул, что в течение пяти лет военный бюджет Германии увеличится вдвое, превысив французский. Подобная ситуация не наблюдалась уже долгое время.

Для сравнения, бюджет французского Министерства Вооруженных сил на 2025 год запланирован в размере €50,5 млрд.

Ранее Германия потребовала доступа к ядерному оружию Франции и Великобритании.