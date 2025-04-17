Глава МИД Ирана Арагчи на встрече с Путиным передал ему письмо верховного лидера ИРИ

В Москве прошла встреча главы Министерства иностранных дел (МИД) Ирана Аббаса Арагчи с президентом РФ Владимиром Путины, в ходе которой глава внешнеполитического ведомства передал российскому лидеру письмо от верховного лидера Иранской Исламской Республики (ИРИ) Али Хаменеи. Об этом говорится в сообщении иранского МИД, опубликованного в телеграм-канале.

Глава иранского ведомства находится в Москве с двухдневным визитом с 17 апреля.

Как отметило иранское агентство IRNA, на встрече стороны обсудили ключевые вопросы, касающиеся ядерной программы Ирана, конфликта на Украине, а также ситуации на Ближнем Востоке.

Арагчи выразил решимость Тегерана развивать и углублять сотрудничество с Москвой на всех уровнях, отметив важность стратегического партнерства между двумя странами.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин проводит встречу с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.