Глава МИД Италии призвал Зеленского пойти на уступки России

Глава МИД Италии Антонио Таяни обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом пойти на уступки России. Об этом со ссылкой на его интервью телеканалу RAI-1 сообщает ТАСС.

По его словам, украинская армия не способна сейчас отвоевать территории, освобожденные ВС РФ. Кроме того, отметил Таяни, многие европейские лидеры настаивают на проведении мирных переговоров с Россией.

Продолжать боевые действия готов только президент США Джо Байден. Более того, американская сторона намерена оказывать Украине финансовую и военную помощь.

Зеленский должен пойти на уступки, если не хочет допустить ухудшение ситуации, заключил глава внешнеполитического ведомства Италии.

Ранее сообщалось о том, что Италия выступила против использования ее оружия для ударов вглубь России.