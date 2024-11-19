Италия выступила против использования ее оружия для ударов вглубь России

Рим не давал Киеву разрешения наносить удары вглубь территории РФ. Такое заявление сделал глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни.

В ходе выступления на полях заседания глав МИД стран ЕС он подчеркнул, что власти страны не изменили свою позицию по вопросу использования Киевом западного оружия, сообщает ТАСС.

Таяни добавил, что ВСУ могут использовать итальянское оружие только в пределах территории Украины.

Министр иностранных дел Италии также предложил провести мирную конференцию, в которой должны принять участие Китай, Россия, Индия и Бразилия.

Ранее Боррель подтвердил предоставление Киеву разрешения от США на удары вглубь России.