Глава МИД Израиля обозвал президента Колумбии Густаво Петро монстром и антисемитом

Минувшим днем президент Колумбии Густаво Петро заявил, что его страна со 2 мая разрывает все дипломатические отношения с Израилем из-за непрекращающихся попыток геноцида мирного палестинского населения в секторе Газа.

МИД Израиля отреагировал на решение колумбийских властей довольно истерично. Глава внешнеполитического ведомства еврейского государства Исраэль Кац не придумал ничего более подходящего, как обозвать президента Колумбии рядом недипломатических эпитетов.

«Густаво Петро решил встать на сторону самых отвратительных монстров, известных человечеству, которые сжигали младенцев, убивали детей, насиловали женщин и похищали невинных мирных жителей», — написал Кац в соцсетях.

Глава израильского МИД посетовал, что отношения между Колумбией и Израилем всегда были теплыми и дружескими, и ни один «президент-антисемит», по его словам, не сможет этого изменить.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».