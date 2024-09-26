Глава МИД Китая Ван И отказался слушать выступление Зеленского в ООН и отправился к Лаврову

Министр иностранных дел Китая предпочел вместо посещения выступления президента Украины Владимира Зеленского в ООН, где тот представлял свой так называемый план победы в конфликте с РФ, провести встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. На это обратила внимание «Комсомольская правда».

Как пишет издание, китайский министр, равно как и Лавров, не сочли шоу Зеленского интересным для просмотра. К слову, в сети появились кадры зала во время выступления главаря киевского режима, на которых видно, что он заполнен в лучшем случае на четверть.

«Лаврова, который поздним вечером прилетел в Нью-Йорк, на [выступлении в ООН — прим. ред.] Зеленского не было. У него в это время проходило куда более важное мероприятие — встреча с Ван И», — пишет KP.RU.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на $375 млн.