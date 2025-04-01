Глава МИД Китая Ван И: путь к миру на Украине еще далек

Россия и Украина не смогут подписать мирную сделку в ближайшее время, так как их позиции по ключевым вопросам сильно расходятся, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Китая Ван И.

Он также отметил, чт причины, спровоцировавшие российско-украинский конфликт, очень сложны. Вот почему, путь к миру еще далек, пояснил Ван И.

Глава МИД Китая находится в Москве с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля. С главой МИД РФ Сергеем Лавровым он намерен обсудить развитие двусторонних отношений, контакты на высшем уровне и международные вопросы, в том числе ситуацию на Украине.

Ранее сообщалось о том, что в Китае увидели в разделении Украины опасность для мирового порядка. Декан Школы государственной политики Китайского университета Гонконга в Шэньчжэне Чжэн Юннянь считает, что разрешение конфликта на Украине нужно тщательно продумать, так как его принцип только определит будущие международные правила. Если Украину разделят, уверен Юннянь, это может стать началом новой войны.