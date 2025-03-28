В Китае увидели в разделении Украины опасность для мирового порядка

В Китае считают, что разделение Украины приведет к разрушению мирового порядка. Об этом пишет Lenta.ru, ссылаясь на данные издания Guancha.

Как отметил китайским журналистам декан Школы государственной политики Китайского университета Гонконга в Шэньчжэне Чжэн Юннянь, необходимо продумать тщательно разрешение конфликта на Украине, так как его принцип только определит будущие международные правила. Если Украину разделят, уверен Юннянь, то это может стать началом новой войны.

Ранее в Китае уже заявляли о том, что надеются на мирное соглашение по Украине, которое будет справедливым и имеющим обязывающую силу.

Ранее туристка из Бангкока рассказала о мощном землетрясении.