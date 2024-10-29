Глава МИД КНДР Сон Хи отправилась с визитом в Москву

Министр иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи вместе с официальной делегацией отправилась в Москву с визитом, сообщает в своем Telegram-канале российское посольство в Пхеньяне.

По словам главы российской дипмиссии в КНДР, поездка главы северокорейского внешнеполитического ведомства совершается в рамках стратегического диалога между нашими странами.

«Двадцать восьмого октября посол (России Александр. — Прим. ред.) Мацегора в международном аэропорту Пхеньяна встретился с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, которая во главе корейской делегации отправилась в Москву с официальным визитом», — сообщает посольство.

Там добавили, договоренность о поездке Цой Сон Хи в Москву достигнута была в ходе июньского саммита 2024 года между президентом РФ Владимиром Путиным и руководителем КНДР Ким Чен Ыном. Посольство России в Пхеньяне пожелало министру хороших впечатлений и плодотворной поездки.

Ранее сообщалось, что в ходе визита Владимира Путина в Северную Корею 18–19 июня был заключен новый договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР. Накануне он был ратифицирован российской Госдумой.