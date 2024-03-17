Посольство РФ Латвии сообщило о случаях изъятия документов у избирателей на выборах президента

Посольство России в Латвии сообщило, что в стране выявили случи изъятия документов, удостоверяющих личность, у избирателей на выборах президента России. Об этом дипломатическое ведомство сообщило в своих соцсетях.

В сообщении отмечается, что людям, у которых выявили истекший вид на жительство, власти Латвии предложили явиться в миграционную службу. Там они должны получить предписание на выезд из республики.

Как отметили в посольстве РФ, улицы, на которых расположены избирательные участки, были перекрыты литовскими силовиками. Полицейские проверяют документы у всех, кто пришел проголосовать.

Накануне руководитель Государственной полиции Латвии Армандс Рукс заявил, что по периметру посольства РФ в день голосования будут выставлены полицейские кордоны. По его словам, граждан, которые придут на участок, будут проверять. В российском дипломатическом ведомстве отметили, что подобные меры являются попыткой устрашения.

В России выборы президента проходят с 15 по 17 марта. Кандидатами являются действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец), лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, представитель «Новых людей» Владислав Даванков и член КПРФ Николай Харитонов.

Ранее мы сообщали, что в Эстонии гражданам России разрешили голосовать лишь на одном участке. В 2018-м году в стране было доступно девять участков для голосования.