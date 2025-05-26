Глава МИД Латвии выступила за ограничение виз для россиян

Власти Латвии обратились к государствам-членам Европейского союза (ЕС) с призывом временно прекратить оформление виз для граждан Российской Федерации. Данное заявление было опубликовано в социальной сети X министром иностранных дел Латвии Байбой Браже.

По ее словам, такое решение мотивировано вопросами национальной безопасности. Министр иностранных дел Латвии также отметила, что общее количество шенгенских виз, предоставленных гражданам России в минувшем году, продемонстрировало рост на 25% по сравнению с показателями 2023 года.

Ранее в Латвии назвали шпионов из России неопрятными мужланами с военной стрижкой.