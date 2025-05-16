Потрепанный вид, короткая стрижка: Латвия рассказала, как узнать российских шпионов

Служба военной разведки Латвии (MIDD) сообщила населению о возможной угрозе со стороны российских агентов и диверсантов. Для информирования граждан были разработаны специальные инструкции, которые помогут выявить подозрительное поведение, характерное для «засланных из России», пишет британская The Guardian.

По мнению MIDD, российские разведчики выделяются следующими особенностями: они не следят за собой, выглядят неряшливо, задают местным жителям слишком много вопросов, а также носят короткие стрижки в стиле милитари.

В поле зрения также попадают путешественники, которые не знакомы с местностью, но имеют при себе предметы, необходимые для выживания: медицинские аптечки, карты и различные средства связи.

Согласно информации, полученной из источника, разведчики могут маскироваться под сотрудников гуманитарных организаций, работающих вблизи стратегически важных объектов.

Ранее Литва, Латвия и Эстония запретили перелет над своими территориями самолету с президентом Сербии Александром Вучичем. Из-за этого сербский лидер был вынужден лететь в Москву через Азербайджан, и вечером 7 мая он прибыл в российскую столицу.