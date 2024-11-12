Все больше российских партнеров начинают понимать, что украинский конфликт не возник на пустом месте, а вызревал годами. Такое мнение высказал Сергей Лавров, глава Министерства иностранных дел РФ. Его слова привел ТАСС.

Лавров напомнил, что на Украине годами уничтожались русский язык и возможность получать образование с его помощью. Там искоренялась русская культура, велась борьба с русскими СМИ, а потом и все была запрещена каноническая Украинская православная церковь.

«Все больше наших партнеров из Азии, Африки, Латинской Америки, когда им заявляют, что «надо осудить Россию, потому что она напала», начинают понимать, что все это сложилось не в одночасье», — указал он.

При этом все организации, которые обязаны бороться с подобными проявлениями, не пошевелили даже пальцем. Запад закрывает глаза на преступления украинских властей и продолжает говорить о том, что они защищают некие «европейские ценности».

Ранее сообщалось, что Лавров еще в этом году впервые с начала спецоперации посетит Евросоюз. Он планирует побывать с визитом на Мальте, где примет участие во встрече глав МИД государств, входящих в ОБСЕ.