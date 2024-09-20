Глава МИД Лавров высказался о менталитете западных политиков

У западных политиков менталитет ребенка, поэтому они играют с эскалацией на Украине, заявил в интервью Sky News Arabia глава МИД РФ Сергей Лавров. Видео опубликовано на YouTube-канале министерства.

В мире уже в течение нескольких месяцев говорят о том, что РФ лишь угрожает и говорит о «красных линиях». При этом Запад их постоянно нарушает, но со стороны РФ за этим ничего не следует.

Лавров подчеркнул, что инициативы разрешить ВСУ наносить удары вглубь России западным оружием приведут к прямой войне стран НАТО с РФ.

Дело в том, что украинские военные не смогут сами использовать дальнобойные ракетные вооружения. Им понадобится помощь специалистов той страны, в которой было произведено это вооружение, пояснил министр.

Но в США есть политики, которые осознают это. В настоящее время Североатлантический альянс ведет гибридную войну с Россией руками украинцев, заключил Лавров.

Ранее сообщалось о том, что глава МИД Лавров назвал главный вопрос завершения конфликта на Украине.