Глава МИД Лэмми: Великобритания не намерена отправлять на Украину своих военных

Великобритания не планирует направлять свои войска на территорию Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми в интервью итальянской газете Repubblica.

Он подчеркнул, что Великобритания уже подготовила десятки тысяч украинских военнослужащих в Ла-Манше и продолжит эту работу. Однако британские солдаты не будут отправлены на Украину.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили по итогам встреч министров обороны Германии, Великобритании, Италии, Польши и Франции заявил, что конфликт на Украине достиг критической стадии, что влечет за собой необходимость для стран НАТО улучшать свою оборону.