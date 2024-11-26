Глава Минобороны Британии Хили: конфликт на Украине вошел в критическую фазу

Конфликт на Украине достиг критической стадии, что влечет за собой необходимость для стран НАТО улучшать свою оборону. Об этом сообщил журналистам министр обороны Великобритании Джон Хили по итогам встреч министров обороны Германии, Великобритании, Италии, Польши и Франции, передает ТАСС.

Он указал на активизацию усилий по укреплению восточных границ НАТО, а также на расширение сотрудничества в области разработки систем противовоздушной обороны и дальнобойных ракет. Кроме того, продолжается работа над запуском совместных производственных проектов в сфере военной промышленности.

Хили акцентировал внимание на том, что «глобальные угрозы возрастают». Он добавил, что европейские министры обсуждали необходимость увеличения оборонных бюджетов и «принятия большей ответственности» за безопасность континента.

Ранее Хили выступал с сенсационным заявлением, в котором впервые и открыто признал, что вооруженные силы Королевства совершенно не готовы к войне.