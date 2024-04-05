Глава МИД Норвегии: «Никакого желания быть непосредственной стороной в войне нет»

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что в долгосрочной перспективе его страна не исключает ввода войск в Украину, но это точно не вопрос ближайшего будущего. Об этом он заявил после участия в совете Украина — НАТО на уровне глав МИД.

«Сейчас мы не планируем отправлять войска. Я не думаю, что у многих стран есть такие планы», — сказал Эйде.

Он отметил, что в любом случае речь может идти только об отправке в неопределенном будущем вспомогательных, а не боевых подразделений, поскольку «никакого желания быть непосредственной стороной в войне нет».

Газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что НАТО не планирует пригласить Украину в ряды альянса на июльском саммите. С недоумением было встречено и предложение ряда стран блока предоставить Украине финансирование в размере $100 млрд на ближайшие пять лет.