Глава МИД Польши не исключил высылку посла России

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подтвердил, что может выслать посла России из страны. Заявление он сделал в эфире Польского телевидения, сообщает РИА Новости.

Сикорский пригрозил высылкой российскому послу в случае, если распространение недостоверных данных и «диверсионные акты» со стороны РФ будут продолжаться. Тогда Россия, как полагает польский министр, ответит тем же.

«Если бы мы выслали посла, то они (российская сторона – ред.) сделали бы то же самое. До этого еще не дошло, но если диверсионные акты будут продолжаться, то этого нельзя исключить», — заявил Сикорский.

Напомним, что Сикорский ранее отозвал согласие на работу консульства РФ в Познани: сотрудники были признаны персонами нон-грата на территории Польши. Это объяснили тем, что в стране задержали диверсанта, якобы работающего на спецслужбы РФ. Польская сторона не привела никаких доказательств связи преступника с Россией.

Отметим, что Россия уже отреагировала на заявление Сикорского. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что глава МИД Польши «ничего и не умеет».

Ранее сообщалось, что Россия может дать болезненный ответ на закрытие консульства России в Польше.