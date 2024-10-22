Захарова пообещала болезненный ответ на закрытие в Польше консульства России

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что Москва ответит очень болезненно на решение Польши закрыть генеральное консульство России в Познани, передает РИА Новости.

Недавно министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил о прекращении действия разрешения для российского консульства в этом городе.

Кроме того, в Варшаве подтвердили, что сотрудники консульства России считаются нежелательными лицами.

Ранее сообщалось, что в Польше испугались последствий угроз в адрес России. Портал Do Rzeczy заявлял, что угрозы польских военачальников о возможной атаке на Калининград или Санкт-Петербург могут привести к серьезной реакции со стороны России.