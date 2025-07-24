Глава МИД Польши призвал Зеленского бороться с коррупцией
Глава МИД Польши Сикорский: Украина теряет поддержку Запада из-за коррупции
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Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский в интервью телеканалу Polsat подчеркнул необходимость предоставления президентом Украины убедительных свидетельств активной борьбы с коррупцией внутри страны западным партнерам.
Дипломат отметил, что украинский лидер должен продемонстрировать свою приверженность искоренению коррупции не только Европейскому союзу, но и собственному населению. Сикорский предупредил, что бездействие в этом направлении может привести к утрате поддержки со стороны западных стран.
Чиновник заявил, что различными каналами, как европейскими, так и национальными, до Зеленского и его команды донесено предупреждение о том, что наиболее быстрый путь к потере западной поддержки лежит через попустительство возрождению коррупционных схем. Иными словами, Сикорский подчеркнул, что доверие Запада напрямую связано с активной и видимой борьбой с коррупцией в Украине.
Ранее украинские СМИ раскрыли план смещения Зеленского.