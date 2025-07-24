Раскрыты детали плана по свержению Зеленского

Украинские СМИ сообщают о трехэтапном плане смещения Владимира Зеленского, который активизировался после подписания закона об ограничении независимости антикоррупционных ведомств. Об этом передает РИА Новости.

Согласно публикации украинских СМИ, противники Зеленского разработали последовательную стратегию по его смещению с поста президента. Первый этап предполагает давление на главу государства с требованием отменить изменения в законодательстве о Национальном антикоррупционном бюро. Если Зеленский пойдет на уступки, это, по мнению авторов плана, серьезно подорвет его авторитет среди силовиков.

На втором этапе планируется добиться отставки главы Офиса президента Андрея Ермака и премьер-министра Юлии Свириденко, что должно дестабилизировать систему власти. Завершающая фаза предусматривает ультиматум Зеленскому — либо превратиться в номинального лидера без реальных полномочий, либо добровольно уйти в отставку. Не исключается и вариант принудительного смещения.

Поводом для активизации оппозиции стало подписание закона, ограничивающего независимость НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Решение вызвало волну протестов в Киеве и других городах, а также критику со стороны западных партнеров Украины. Послы стран «Большой семерки» уже выразили обеспокоенность ситуацией и намерены обсудить ее с украинским руководством.

Ранее Зеленский отчитался Киру Стармеру о переговорах с Россией.