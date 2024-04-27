Глава МИД Польши Сикорский: Дуда не имел права обсуждать размещение ядерного оружия

Польский президент Анджей Дуда не имел никаких полномочий говорить о том, что его правительство готово разместить на своей территории ядерные вооружения НАТО. Об этом сообщил Радослав Сикорский, министр иностранных дел Польши. Его слова привел телеканал Polsat.

Ранее Дуда публично заявил, что при необходимости Польша готова разместить у себя ядерные боеголовки из стран Северо-Атлантического альянса. По мнению Сикорского, Дуда не имел никаких полномочий делать подобные высказывания.

«Господину президенту уже было сказано на высших уровнях не говорить об этом. Не знаю, зачем он об этом сказал», - указал дипломат.

Сикорский напомнил, что президент по законам Польши обязан проводить внешнюю политику, которая выработана его правительством. Любые обсуждения, касающиеся появления ядерного оружия в стране, не должны происходить публично.

Ранее польский министр обороны Косиняк-Камыш заявил, что Варшава готова пойти на высылку назад на Украину части беженцев. Принудительной депортации подвергнутся мужчины призывного возраста. Это необходимо правительству Зеленского для успешной мобилизации и пополнения ВСУ до приемлемого уровня.