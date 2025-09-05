Глава МИД Польши Сикорский высказался о будущих границах Украины

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина должна сохранить суверенитет в границах, которые она сможет защитить. Это представляет собой изменение предыдущей позиции Варшавы. Об этом сообщает РИА Новости.

Польша как один из самых принципиальных сторонников Киева смягчила свою официальную позицию по вопросу границ Украины после завершения конфликта. Глава польского МИД Радослав Сикорский в эфире национального телевидения заявил, что не хочет давать Украине указаний, но считает, что ее будущее должно определяться реалиями.

Впервые с начала СВО высокопоставленный польский чиновник публично отошел от жесткого требования о возврате к границам 1991 года. Вместо этого он указал, что Украина должна сохранить суверенитет в тех пределах, которые она сможет защитить своими силами, а также получить полную свободу для интеграции с западными структурами.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский перекрыл транзит российской нефти в Словакию после встречи с Фицо.