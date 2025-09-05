Зеленский перекрыл транзит российской нефти в Словакию после встречи с Фицо

Украина официально отказалась транспортировать российские нефть и газ в Словакию. Это решение Владимир Зеленский озвучил после переговоров со словацким премьером Робертом Фицо. Об этом сообщают украинские СМИ.

Украина полностью прекратит транзит российских энергоресурсов в Словакию. Соответствующее заявление сделал Владимир Зеленский по итогам встречи с главой правительства Словакии Робертом Фицо в Ужгороде.

Киев готов обеспечивать энергопоставки словацкому партнеру, но лишь при условии, что они не будут иметь российского происхождения. Это решение ставит точку в работе последнего маршрута поставок российской нефти в ЕС через Украину — нефтепровода «Дружба».

До этого Украина уже остановила транзит российского газа с января 2025 года, однако нефть продолжала поступать. Ситуация обострилась после августовских ударов ВСУ по инфраструктуре «Дружбы» на российской территории, что временно парализовало поставки.

