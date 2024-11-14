Глава МИД РФ Лавров: не Россия прекратила диалог с США, мы всегда к нему открыты

Россия всегда открыта для диалога с новой администрацией США, и все зависит от намерений американского правительства, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью для проекта «Новый мир» с Мариной Ким.

Он отметил, что президент РФ Владимир Путин говорил на форуме «Валдай», что готов к диалогу в любое время, поскольку Россия не прекращала его.

Таким образом Лавров прокомментировал возможность возобновления связи между Россией и новой администрацией США, учитывая, что ранее Москва уже взаимодействовала с Дональдом Трампом, который выиграл выборы.

Кроме того, отвечая на просьбу прокомментировать ожидания в связи с приходом Трампа к власти, Лавров подчеркнул, что оценивать стоит на основе конкретных действий, а не делать предварительных прогнозов.

Ранее Лавров раскритиковал идею Трампа заморозить конфликт на Украине.