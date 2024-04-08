Глава МИД России Лавров прибыл в Пекин

Отмечается, что в столице Китая глава российского внешнеполитического ведомства пробудет до 9 апреля. У Лаврова, в числе прочего, запланирована встреча с китайским коллегой Ван И.

Во время беседы российский и китайский министры иностранных дел обсудят ряд актуальных вопросов двусторонних отношений и мировой повестки, включая украинский кризис и пути выхода из него.

«Министры обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, взаимодействие и работу в ООН, БРИКС, ШОС, "Группе двадцати", а также региональную тематику, в том числе украинский кризис и ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — приводится в сообщении агентства.

Ранее Серей Лавров назвал основное условие для возобновления мирных переговоров с Киевом. За их основу не может быть взята так называемая «формула Зеленского». В ней не учтен ряд положений, которые и привели к началу СВО. Китайское предложение о мире гораздо ближе к тому, чтобы быть платформой для начала дипломатического обсуждения.