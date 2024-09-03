Глава МИД России Лавров считает, что Вашингтон при захвате борта Мадуро плюнули на все международные правила

По словам главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, Вашингтон, устроивший захват самолета венесуэльского лидера Николаса Мадуро, наплевали таким образом на все международные правила. Об этом сообщил Life.ru.

Ранее американский Минюст подтвердил арест президентского борта Николаса Мадуро, который был арестован в Доминиканской Республике и перенаправлен в штат Флорида. В свою очередь венесуэльские власти назвали данное происшествие «пиратством» Вашингтона, использующего свою мощь для давления и запугивания.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на конфискацию борта Мадуро.