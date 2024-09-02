«Засунут в этот самолет Гуайдо»: Захарова отреагировала на конфискацию борта Мадуро

Захарова уточнила, что борт №1 президента Венесуэлы Николаса Мадуры был конфискован властями США, а обосновывалось данное действие тем, что самолет был куплен с нарушениями санкционного режима. Общая стоимость борта составляет 13 млн долларов, и в последние месяцы он находился в Доминикане, а сейчас уже был отогнан во Флориду.

Представитель МИД отметила, что если эта информация действительно подтвердится, то уже американские «мистеры смиты засунут в этот самолет Гуайдо или Гуайдо #2» и будут возить по миру, выдавая за президента Венесуэлы.

Напомним, ранее сообщалось, что американский Минюст собирается конфисковать самолет Мадуро.